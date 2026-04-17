Il Napoli sta valutando alcuni profili italiani per rinforzare l’attacco. Tra i nomi più segnalati c’è Evan Ferguson, attaccante di 21 anni in prestito dal Brighton alla Roma. L’interesse si concentra sulle caratteristiche fisiche e sulla potenzialità offensiva del giocatore, che potrebbero adattarsi alle esigenze della squadra. Antonio Conte, allenatore del Napoli, avrebbe mostrato interesse per questo profilo, considerando le sue qualità.

Evan Ferguson potrebbe diventare una soluzione concreta per l’attacco del Napoli. Il 21enne della Roma, in prestito dal Brighton, rappresenta un profilo che intriga Antonio Conte per due caratteristiche specifiche: la fisicità e il potenziale offensivo. Ferguson, la carta che Conte gradisce. La dirigenza azzurra sta ridisegnando completamente il reparto avanzato. Hojlund rimane il perno centrale, con il riscatto già definito attorno ai 50 milioni di euro complessivi. Intorno al centravanti danese, però, tutto cambia. La situazione di Lukaku apre scenari nuovi: il belga ha ricevuto sondaggi sia dal calcio arabo che dalla MLS, e una sua cessione libererebbe risorse e spazi tattici.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, per l’attacco si guarda in Italia: piace molto a Conte!

IL #napoli DA' FASTIDIO: ATTACCO SHOCK DI Antonio CONTE | A Chi Si RIFERISCE

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