Il Napoli, dopo aver acquisito Giovane, cerca ulteriori rinforzi per l’attacco. Secondo Nicolò Schira, il preferito di Antonio Conte è Cambiaghi, anche se il Bologna chiede almeno 15 milioni di euro garantiti. La trattativa è in corso, e le prossime settimane saranno decisive per definire il trasferimento. Restano da seguire gli aggiornamenti sulle posizioni delle parti coinvolte.

Il Napoli, dopo l’acquisto di Giovane, continua a guardarsi intorno per rinforzare l’attacco. Nicolò Schira fa il punto sul preferito di Antonio Conte: Cambiaghi. Napoli, a Conte piace Cambiaghi: i dettagli. Spiega Schira: “A Conte piace molto di più per gamba, per qualità, per intensità Nicolò Cambiaghi, un nome che vi ho svelato in anteprima esclusiva assoluta domenica. Vi confermo che Cambiaghi è un nome che piace tantissimo anche a Giovanni Manna, Manna che ha già incontrato gli agenti, Manna che ha già aperto i dialoghi da giorni col Bologna. Il Bologna vuole 15 milioni almeno e vuole i soldi garantiti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - A Conte piace molto Cambiaghi, ma il Bologna vuole almeno 15 milioni garantiti (Schira)

