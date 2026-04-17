Napoli ostaggi liberati e rapina perfetta | ‘Non erano aggressivi sembravano sicuri di sé’

A Napoli, alcuni ostaggi sono stati liberati durante una rapina alla filiale di una banca. I banditi, secondo quanto riferito, non si sono comportati in modo aggressivo o violento, ma hanno mantenuto un atteggiamento calmo e sicuro di sé. La scena si è svolta senza urla o scontri aperti, lasciando intendere che l'azione sia stata pianificata con attenzione e freddezza.

Com’è stata davvero la rapina alla Crédit Agricole di Napoli?. Non urla, non violenza gratuita, ma un controllo freddo e calcolato. È questo il quadro che emerge dalle testimonianze degli ostaggi della rapina alla Crédit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Arenella. “Non erano aggressivi, contavano sulla nostra paura”, racconta uno dei presenti, descrivendo una scena lontana dall’immaginario cinematografico ma altrettanto inquietante. Un colpo studiato nei minimi dettagli, portato a termine con una precisione che oggi lascia spazio a una sola certezza: nulla è stato improvvisato. Cosa è successo dentro la banca: il racconto degli ostaggi.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Napoli, ostaggi liberati e rapina perfetta: ‘Non erano aggressivi, sembravano sicuri di sé’ Napoli, rapina in un supermercato: il momento dell'arresto dei due uomini armati Notizie correlate Napoli, rapina in banca: criminali barricati dentro, ostaggi liberati dai carabinieriUna rapina in banca ha scosso nella tarda mattinata di oggi il quartiere Arenella di Napoli. Napoli, rapina al Vomero: ostaggi liberati, rapinatori ancora dentro la bancaTempo di lettura: < 1 minutoAggiornamenti sulla rapina in corso nella filiale Credit Agricole di Piazzale Medaglie d’Oro, al Vomero. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Vita in diretta 2025/26 - Rapina a Napoli: 25 ostaggi liberati, in diretta la conclusione del blitz - 16/04/2026 - Video; Napoli, rapina ad una filiale di 'Credit Agricole': cosa è successo; Rapina a Napoli nella banca Credit Agricole, ostaggi liberati dai carabinieri: criminali in fuga dalle fogne; Assalto alla banca nel cuore di Napoli. Liberati i 25 ostaggi ma i rapinatori con maschere di attori famosi si danno alla fuga. Rapina a Napoli nella banca Credit Agricole, ostaggi liberati dai carabinieri: criminali in fuga dalle fogneRapina a Napoli nella banca Credit Agricole in piazza Medaglie d'Oro, liberati gli ostaggi. Banda fuggita tramite rete fognaria ... virgilio.it Rapina in banca a Napoli, il caveau svaligiato e gli ostaggi liberati in 10 fotoUna rapina da film è stata messa a segno giovedì a Napoli, nella filiale della banca Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro. I ladri sono entrati attraverso ... lapresse.it Diteci la vostra su un possibile e clamoroso ritorno di Kim al Napoli - facebook.com facebook Napoli vs Cremonese Al via la fase 1 riservata ai possessori di fidelity Vi aspettiamo al Maradona! Acquista ora: sscnapoli.ticketone.it/catalog x.com