Nella tarda mattinata di oggi, nel quartiere Arenella di Napoli, si è verificata una rapina in banca presso la filiale Crédit Agricole di piazza Medaglie d’Oro. Durante l’evento, alcuni criminali si sono barricati all’interno dell’istituto, mentre i carabinieri sono intervenuti sul posto. Successivamente, gli ostaggi sono stati liberati e le forze dell’ordine hanno preso il controllo della situazione. La zona è rimasta sotto osservazione per tutta la mattinata.

Una rapina in banca ha scosso nella tarda mattinata di oggi il quartiere Arenella di Napoli. Il colpo è avvenuto nella filiale Crédit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, in una zona solitamente molto frequentata. Secondo le prime informazioni, i criminali – probabilmente armati – si sarebbero barricati all’interno dell’istituto all’arrivo delle forze dell’ordine, prendendo in ostaggio clienti e dipendenti presenti al momento dell’irruzione. Sul posto sono intervenuti rapidamente i Carabinieri e la Polizia di Stato, che hanno circondato l’edificio e isolato l’intera area per gestire una situazione estremamente delicata. All’interno della banca si trovavano circa trenta persone.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Napoli, rapina in banca: criminali barricati dentro, ostaggi liberati dai carabinieri

News - Napoli, rapina in banca all’Arenella. Ostaggi liberi, ma resta una domanda 16/4/2026

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