Napoli-Lazio per Conte la corsa scudetto non è ancora finita | il pronostico

Nel match tra Napoli e Lazio, l'allenatore azzurro ha dichiarato che la corsa allo scudetto non è ancora conclusa. La partita si svolge allo stadio Maradona, dove i padroni di casa affrontano la squadra che è riuscita a batterli l'ultima volta davanti ai propri tifosi. L’incontro rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in questa fase del campionato.

ROME, ITALY - JANUARY 04: Scott Mctominay in action during the Serie A match between SS Lazio and SSC Napoli at Stadio Olimpico on January 04, 2026 in Rome, Italy. (Photo by SSCN NapoliSSCN Napoli) Gli azzurri ricevono al Maradona l'ultima squadra che è riuscita a batterli davanti al proprio pubblico: il tecnico vuole accorciare le distanze dall'Inter Il Napoli non ha nessuna intenzione di arrendersi e vuole continuare la sua rincorsa all'Inter almeno fino a quando la matematica lascerà aperta qualche speranza. Intanto dovrà battere la Lazio, l'ultima che ha vinto al Maradona nel dicembre del 2024. Scopriamo pronostico e quote di Napoli-Lazio in programma sabato 18 aprile alle ore 18.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Napoli-Lazio, per Conte la corsa scudetto non è ancora finita: il pronostico Lazio Napoli 0-2:Sarri si SCANSA, Massa INDECENTE: CONTE da SCUDETTO Notizie correlate Genoa-Napoli, il pronostico: Conte prova a restare in scia alla corsa scudettoLa squadra di Conte vuole dare seguito alla vittoria sulla Fiorentina, i rossoblù devono lasciarsi alle spalle il ko con la Lazio Motivazioni... Leggi anche: Napoli-Roma 2-2, pari spettacolo al Maradona: corsa scudetto finita per Conte Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Napoli-Lazio, probabili formazione: Rrahmani torna a disposizione di Conte; Verso Napoli-Lazio, Conte guida l’allenamento: il report da Castel Volturno; Le probabili formazioni di Napoli-Lazio (Serie A); Compagnoni: Fossi il Napoli, mi terrei Conte. Sarri sarebbe ritorno affascinante. Napoli-Lazio, fortino Maradona per Conte ma occhio ai precedenti con i biancocelestiPer Maurizio Sarri la partita contro il Napoli non può essere come le altre. Il Comandante è stato al timone della squadra partenopea dal 2015 al 2018 e sabato pomeriggio sfiderà il suo passato. A f ... corrieredellosport.it Napoli-Lazio, Conte contro Sarri: sfida al MaradonaSabato 18 aprile, alle ore 18:00, lo Stadio Diego Armando Maradona ospiterà un incontro di Serie A tra il Napoli di Antonio Conte e la Lazio di Maurizio Sarri. La partita, valida per la 33ª giornata d ... it.blastingnews.com Un campo, mille storie, un solo messaggio Prima del fischio d’inizio di Napoli - Lazio, i calciatori scenderanno in campo con bambini di diverse etnie: il volto di una città che cresce insieme, senza barriere. Napoli è inclusione! SI ringrazia il Comune di Napoli - facebook.com facebook Napoli-Lazio si avvicina, con le parole odierne di Kevin De Bruyne che hanno riacceso un grande interrogativo all’ombra del Vesuvio ‘FAB 4’, si o no Per il belga non ci sono dubbi, sebbene negli ultimi giorni i tifosi abbiano chiesto una maggiore considera x.com