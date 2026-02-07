Il Genoa affronta il Napoli con l’obiettivo di conquistare punti importanti dopo la vittoria contro la Fiorentina. I rossoblù vogliono lasciarsi alle spalle la sconfitta con la Lazio e tornare a fare risultato in casa. Dall’altra parte, il Napoli di Conte cerca continuità e vuole mantenere il passo delle prime della classe, puntando a restare in corsa per lo scudetto. La partita si preannuncia combattuta, con entrambe le squadre determinate a portare a casa il risultato.

La squadra di Conte vuole dare seguito alla vittoria sulla Fiorentina, i rossoblù devono lasciarsi alle spalle il ko con la Lazio Motivazioni differenti, stesso obiettivo. Il Genoa vuole rialzarsi dopo la sconfitta maturata negli istanti conclusivi della sfida con la Lazio. Il Napoli, di rimando, dopo aver incassato un altro infortunio (Di Lorenzo), deve dare seguito al successo sulla Fiorentina per restare nella scia del gruppo di testa. Scopriamo pronostico e quote di Genoa-Napoli, in programma sabato alle ore 18 allo stadio Ferraris di Genova. La sensazione di equilibrio generale è confermata anche dalle valutazioni degli operatori, piuttosto alte per ognuno degli esiti possibili. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Genoa-Napoli, il pronostico: Conte prova a restare in scia alla corsa scudetto

