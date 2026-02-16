Napoli-Roma 2-2 pari spettacolo al Maradona | corsa scudetto finita per Conte
Napoli-Roma, grande calcio al “Maradona”, ma nessun vincitore. Giallorossi e azzurri si dividono la posta con un 2-2 ricco di emozioni, ribaltamenti e giocate di qualità. I giallorossi di Gasperini passano avanti due volte con Malen, ma vengono ripresi prima da Spinazzola e poi da un devastante Alisson Santos, decisivo al suo ingresso in campo. Un pareggio che entusiasma il pubblico ma che, in chiave classifica, sorride soprattutto a Inter, Milan e Juventus. Per Conte, la corsa scudetto appare ormai compromessa definitivamente. Malen colpisce, Spinazzola risponde. L’avvio è ad altissimo ritmo e al 7’ la Roma sblocca subito il risultato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
