Napoli-Roma, grande calcio al “Maradona”, ma nessun vincitore. Giallorossi e azzurri si dividono la posta con un 2-2 ricco di emozioni, ribaltamenti e giocate di qualità. I giallorossi di Gasperini passano avanti due volte con Malen, ma vengono ripresi prima da Spinazzola e poi da un devastante Alisson Santos, decisivo al suo ingresso in campo. Un pareggio che entusiasma il pubblico ma che, in chiave classifica, sorride soprattutto a Inter, Milan e Juventus. Per Conte, la corsa scudetto appare ormai compromessa definitivamente. Malen colpisce, Spinazzola risponde. L’avvio è ad altissimo ritmo e al 7’ la Roma sblocca subito il risultato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Napoli-Roma 2-2, pari spettacolo al Maradona: corsa scudetto finita per Conte

Nel match tra Napoli e Roma, Malen ha segnato due gol decisivi, portando i partenopei a una vittoria emozionante al Maradona.

Alisson ha evitato la sconfitta del Napoli, intervenendo con una parata decisiva nel finale di partita.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.