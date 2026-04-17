Napoli-Lazio non una semplice partita per un azzurro | Conte spera di ritrovarlo!

Sabato alle 18, allo stadio di Napoli, si sfideranno la squadra di casa e la Lazio in un incontro di grande rilevanza per la corsa alla qualificazione in Champions League. La partita rappresenta un appuntamento importante per entrambe le formazioni, con l’obiettivo di ottenere i tre punti necessari per mantenere o migliorare la posizione in classifica. Allenatori e giocatori sono concentrati per affrontare questa sfida decisiva.

Sabato alle 18 il Napoli ospiterà la Lazio, in un match da non fallire assolutamente per la lotta Champions. E Conte lo sa bene, nella speranza di potersi affidare al suo numero 9, anche se porta la 19, Rasmus Hojlund. Il danese manca all’appuntamento da parecchio tempo. Hojlund non esulta più: il gol manca dallo scorso dicembre. Nonostante la classifica marcatori lo vede al terzo posto con 10 reti all’attivo, il danese non hai mai del tutto trovato il feeling giusto con i big match. Ciò non toglie il suo grande contributo che dà alla squadra ogni volta che c’è da combattere, ma è pur vero che la rete in una grande sfida manca dallo scorso 7 dicembre, nella doppietta casalinga contro la Juventus.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli-Lazio, non una semplice partita per un azzurro: Conte spera di ritrovarlo! LAZIO-NAPOLI 0-2: CONTE COSÌ È PERFETTO! Notizie correlate Napoli-Lazio, Sarri recupera due difensori: Conte studia la partita!La Lazio si prepara al match di sabato contro il Napoli con due rientri importanti in difesa: Mario Gila e Samuel Gigot hanno ripreso il lavoro in... Napoli, McTominay sta meglio: Conte spera nel recuperoTutto finisce, anche una lunga, inaspettata, insospettabile vacanza di tre giorni: ma sabato si gioca e oltre non si può, perché l’obiettivo... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Napoli-Lazio: probabili formazioni e statistiche; Napoli-Lazio, probabili formazione: Rrahmani torna a disposizione di Conte; Isaksen contro il Napoli si esalta: la Lazio vuole riprendersi dal Maradona; Napoli, Alisson unico dubbio di formazione contro la Lazio. Napoli - Lazio, le probabili formazioni: Sarri tra dubbi, recuperi e assenzeSeconda trasferta consecutiva. Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, la Lazio affronta il Napoli di Conte. Sarri dovrà fare i conti con le tante assenze e i diversi giocatori in ... lalaziosiamonoi.it Serie A, Napoli-Lazio: una storia dai due voltiPer Maurizio Sarri la partita contro il Napoli non può essere come le altre. Il Comandante è stato al timone della squadra partenopea dal 2015 al 2018 e sabato pomeriggio sfiderà il suo passato. A far ... tuttosport.com Meno uno a #NapoliLazio: seduta matuttina per gli azzurri, il report del club https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Meno-uno-a-Napoli-Lazio--seduta-matuttina-per-gli-azzurri--il-report-del-club-147377.aspx #SSCNapoli #CastelVolturno - facebook.com facebook Un campo, mille storie, un solo messaggio Prima del fischio d’inizio di Napoli - Lazio, i calciatori scenderanno in campo con bambini di diverse etnie: il volto di una città che cresce insieme, senza barriere. Napoli è inclusione! Si ringrazia @ComuneNapoli L x.com