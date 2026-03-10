Napoli McTominay sta meglio | Conte spera nel recupero

Dopo tre giorni di pausa, il Napoli si è riunito per preparare la partita di sabato contro il Lecce. McTominay mostra miglioramenti e si allena con i compagni, mentre anche Lobotka dà segnali positivi. L'allenatore conta di poter contare su entrambi per la sfida in programma. La squadra ha ripreso gli allenamenti in vista del prossimo impegno.

Tutto finisce, anche una lunga, inaspettata, insospettabile vacanza di tre giorni: ma sabato si gioca e oltre non si può, perché l’obiettivo Champions chiama. La vittoria sul Torino ha addolcito Antonio Conte, che ha regalato ai giocatori un premio insolito da gustarsi: però oggi, a Castel Volturno, ci sarà da ricominciare per fronteggiare l’insidia del Lecce. Nel derby personale di Antonio Conte, l’allenatore potrebbe ritrovare qualche carissimo amico: Scott McTominay sta meglio, sembra pronto anche per tornare in gruppo e, dovesse farlo immediatamente come sembra, diventerebbe automaticamente candidato per la convocazione. Ma ci sono segnali incoraggianti anche per Stanislav Lobotka, dunque un altro dei centrocampisti, che avverte sensazioni positive. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

