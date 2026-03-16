Al termine della partita tra Lazio e Milan, Mario Gila ha commentato la vittoria della sua squadra, definendola “bellissima”. Il difensore biancoceleste ha rilasciato alcune dichiarazioni durante l’intervista su 'DAZN', commentando gli aspetti più significativi dell’incontro appena concluso. La sfida si è conclusa con una vittoria importante per la Lazio, secondo quanto riferito dal giocatore.

Mario Gila, giocatore biancoceleste, ha parlato a 'DAZN' al termine di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. “Molto diverso, sentire i tifosi vicini con la grinta che ci danno è come avere un calciatore in più. Gli abbiamo regalato una bellissima vittoria” “Abbiamo avuto tantissime difficoltà quest’anno, ma nelle ultime 3-4 partite abbiamo visto una Lazio diversa, che sa soffrire. Il fatto che abbiamo avuto tante difficoltà ci sta facendo crescere molto”. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Lazio, Gila al termine della sfida contro il Milan: “Bellissima vittoria oggi”

Articoli correlati

Parma, Valenti al termine della sfida contro il Milan: “Andiamo avanti fino alla fine”giocatore rossonerogialloblù, ha parlato a 'SkySport' al termine di Milan-Parma, partita della 26^ giornata di Serie A 2025-26 che si è giocata allo...

Infortunio Gila, tegola per la Lazio: il difensore costretto a saltare la sfida contro il Cagliari. Le ultimeFiorentina, Rugani si presenta: «Lazio? C’erano altre squadre in ballo ma sono contento di essere qui.

Approfondimenti e contenuti su Lazio Gila al termine della sfida...

Temi più discussi: Lazio, c'è una big della Liga che piomba su Mario Gila; Lazio-Sassuolo, le pagelle: Gila-Tavares sugli scudi, prime volte per Maldini e Motta. Sarri è più forte di tutto; Lazio-Sassuolo, le pagelle dei biancocelesti: Gila in evidenza, Maldini cresce. E Sarri, nonostante tutto...; Tare spinge per Gila al Milan: Premier League e Liga interessati, aumenta la concorrenza per il centrale della Lazio.

Gila nel post partita: «I tifosi ci hanno dato una gradissima forza. Si sta vedendo una squadra che sa soffrire. Sulla Coppa Italia…»Mario Gila, difensore della Lazio, ha parlato nel post partita del match dello stadio Olimpico contro il Milan di Massimiliano Allegri Mario Gila, giocatore della Lazio, ha parlato nel post partita de ... lazionews24.com

Lazio, Gila a Dazn: Se vogliamo battere il Milan dobbiamo...Durante l'intervallo di Lazio - Milan è intervenuto ai microfoni di Dazn Mario Gila. La prima frazione si è conclusa con gli uomini di Sarri in vantaggio per 1-0, per portare ... lalaziosiamonoi.it

Una #Lazio fantastica. Per cuore, corsa, gioco. #Sarri ha preparato la a gara in modo perfetto. Tutti all' altezza per temperamento e qualità. Una citazione a parte per il giovanissimo #Motta tra i pali. Forza ragazzo e forza Lazio. #LazioMilan x.com

Il Milan cade in casa della Lazio e spreca così l'occasione di avvicinare ulteriormente l'Inter facebook