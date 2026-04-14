Durante una partita difficile, la tensione si è fatta sentire, portando a diverse espulsioni da ambo le parti. La componente agonistica si è intensificata nel corso del match, influenzando le dinamiche sul campo. Tra i momenti chiave, si è intravista una possibile svolta con una giocatrice che ha mostrato un segnale positivo, suggerendo un possibile cambiamento nel gioco. La sfida si è conclusa con un risultato che ha rispecchiato la durezza dell’incontro.

Una partita non facile, nella quale la componente agonistica ha finito con il prevalere nella fase finale (come testimoniato dalle varie espulsioni in entrambi gli schieramenti). Alla fine è l’Azzurra a festeggiare: con la vittoria ottenuta nelle Marche contro il Team Moie tre giorni fa, la prima squadra di coach Daniele Santini consolida il primato in campionato ed "intravede" la promozione. Il club pratese ha chiuso l’undicesima giornata del campionato di Serie C di pallanuoto imponendosi per 13-7 e mantenendo così le tre lunghezze di vantaggio sul Certaldo Nuoto: Di Prisco e compagni restano al primo posto nel girone 4 con 28 punti, con una gara in meno rispetto ai certaldesi che sono secondi a quota 25.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Azzurra bellissima. Ora intravede la "B"

Azzurra bellissima. Il sogno B continua"Sono orgoglioso dei miei ragazzi, ma faccio anche i complimenti alla squadra avversaria: è stata una bella partita, corretta con pochissime...

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Il lilla è il colore delle fate , ma anche della lavanda ..mi sono ispirata alla Provance e alla bellissima costa Azzurra. Ho ideato questi piccolissimo beaty da borsetta per contenere gli accessori per essere sempre perfetta . #Provence #lilla #fate #minipochette # - facebook.com facebook