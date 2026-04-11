Parma-Napoli Conte non rinuncia ai Fab Four di centrocampo

Il Napoli si appresta a giocare contro il Parma domani alle 15 al Tardini, con l’allenatore che ha deciso di mantenere in campo i quattro centrocampisti principali. La formazione partenopea si presenta con questa scelta anche in vista delle prossime partite di campionato. La squadra sta lavorando senza variazioni rispetto alle ultime uscite e la sfida si presenta come un’occasione per consolidare la posizione in classifica.

Il Napoli si prepara ad affrontare il Parma domani alle 15 in campionato, al Tardini. Ancora una volta, come nella vittoria col Milan, il tecnico Antonio Conte dovrebbe far partire dal primo minuto i Fab Four (Lobotka, Anguissa, McTominay e De Bruyne), con gli ex United e City alle spalle di Rasmus Hojlund. Anche Politano è favorito per una maglia da titolare, così come Spinazzola dall’altro lato. E la difesa a tre dovrebbe essere la stessa del match contro i rossoneri, con Milinkovic-Savic in porta, in vantaggio su Meret. La probabile formazione del Napoli contro il Parma. Fabio Mandarini scrive sul Corriere dello Sport: Stavolta toccherà ai Fab Four ispirare Hojlund. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Parma-Napoli, Conte non rinuncia ai Fab Four di centrocampo Gazzetta dello Sport: “Napoli, tornano i Fab Four: Conte ritrova il cuore del centrocampo”Gazzetta dello Sport: “Napoli, tornano i Fab Four: Conte ritrova il cuore del centrocampo”"> Il Napoli ritrova il suo centro nevralgico e, con esso,... Corriere dello Sport: “Napoli, tornano i Fab Four: Conte ritrova il centrocampo delle meraviglie”Corriere dello Sport: “Napoli, tornano i Fab Four: Conte ritrova il centrocampo delle meraviglie”"> NAPOLI – Come raccontato da Fabio Tarantino sul... Parma-Napoli, Cuesta elogia Conte: É un riferimento assoluto Temi più discussi: Parma-Napoli, probabili formazioni: Conte pronto alla sfida con il sorriso; Verso Parma-Napoli, Rrahmani non ce la fa: nel mirino un altro match; IO NON POSSO ENTRARE | Parma-Napoli, l'incredibile regola fissata contro i napoletani: no ai tifosi ospiti; Parma-Napoli pronostico e quote, la chicca dell'esperto. Parma-Napoli, Conte non rinuncia ai Fab Four di centrocampoLe probabili scelte di Antonio Conte per il match tra Napoli e Parma. I Fab Four di centrocampo dovrebbero partire titolari. ilnapolista.it Probabili formazioni Parma-Napoli: chi sostituisce Pellegrino, rientra HojlundProbabili formazioni Parma Napoli - Archiviato il successo contro il Milan arrivato nel precedente turno, il Napoli ... fantamaster.it “Quelle poche ore tra Parma-Napoli e Como-Inter possono essere determinanti. Mi aspetto una partita chiusa da parte della squadra di Cuesta, ma se il Napoli dovesse vincere metterebbe una pressione incredibile all’Inter, passando dal -14 al momentane - facebook.com facebook Parma-Napoli, biglietti Settore Ospiti polverizzati in poche ore nonostante il divieto x.com