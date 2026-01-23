Napoli la Juventus beffa Conte e De Laurentiis | l’attaccante ha scelto i bianconeri

Il mercato del Napoli si conclude senza l’arrivo di Youssef En-Nesyri, scelto dalla Juventus. Nonostante l’interesse del club azzurro, l’attaccante marocchino ha optato per i bianconeri, lasciando il Napoli senza un rinforzo in attacco. La trattativa si è concluse in modo negativo, segnando un passo indietro per le strategie offensive del team campano.

Il Napoli incassa una delusione sul mercato offensivo. Nelle ultime ore il club azzurro aveva intensificato i contatti per Youssef En-Nesyri, individuato come uno dei profili ideali per rinforzare l’attacco, ma la corsa al centravanti marocchino si è conclusa con una fumata nera. A spuntarla è stata la Juventus, che si è mossa con maggiore decisione e rapidità, convincendo il calciatore ad aprire al trasferimento in bianconero. A confermare lo scenario è stato Fabrizio Romano, che poco fa ha chiarito definitivamente la situazione: “Il Napoli non lo prende. Sull’attaccante è arrivata molto più forte la Juventus.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Il sospetto è che Conte abbia scelto di puntare sul campionato, De Laurentiis vorrebbe la ribalta internazionale (Repubblica)L'articolo analizza le strategie e le ambizioni del Napoli, evidenziando le differenze tra la scelta di Conte di concentrarsi sul campionato e le aspirazioni di De Laurentiis di ottenere una ribalta internazionale.

