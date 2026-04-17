Napoli l’assessore al Bilancio Baretta | Sulla rottamazione collaborazione tecnica con i commercialisti

L’assessore al Bilancio del comune di Napoli ha annunciato una collaborazione tecnica con i commercialisti riguardo alla rottamazione. Ha sottolineato l’importanza di esaminare attentamente la relazione tra la definizione agevolata e le iniziative di recupero dell’evasione fiscale già in corso. Queste attività, ha precisato, stanno portando risultati concreti nella città. La collaborazione mira a coordinare meglio le strategie di gestione delle pratiche fiscali e di contrasto all’evasione.

“Nella città di Napoli è necessario analizzare con attenzione il rapporto tra la ‘definizione agevolata’ e le attività già avviate sul fronte del recupero dell’evasione, che stanno producendo risultati significativi. Occorre, inoltre, approfondire gli aspetti legati al patrimonio e alla ‘rottamazione’ per il recupero dei canoni non pagati, affiancando una riflessione puntuale sulla materia tributaria alla luce dei dati già disponibili. In questo quadro, ritengo fondamentale rafforzare un rapporto tecnico di collaborazione con l’Ordine dei dottori commercialisti di Napoli”. Lo ha dichiarato Pier Paolo Baretta, assessore al Bilancio del Comune di Napoli, intervenuto nel corso dell’incontro sulla ‘Definizione agevolata dei tributi del Comune di Napoli, promosso dalle Commissioni di studio a Palazzo Calabritto.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Commercialisti, a Napoli focus rottamazione-quinquies“L’analisi della rottamazione-quinquies rappresenta un passaggio fondamentale per accompagnare professionisti e contribuenti in una fase complessa e... La Commissione Bilancio dell’ARS approva l’emendamento sulla Rottamazione quinquesABBONATI A DAYITALIANEWS Iniziativa del deputato Ignazio Abbate Un nuovo passo verso la pacificazione fiscale in Sicilia. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: In Consiglio Comunale approvate tutte le delibere all’ordine dei lavori; Rottamazione dei tributi a Napoli, frattura tra Consiglio e giunta; Napoli, il 21 aprile convegno AGSI/ CIGO: focus su albo PVR e limiti di ricarica; Giochi legali, focus su Albo PVR e limiti di ricarica: il 21 aprile a Napoli confronto tra istituzioni e operatori. Napoli, morto il professor Eugenio Chiodo: fu assessore al bilancio della giunta BassolinoLutto nel mondo accademico e politico di Napoli: è scomparso quest'oggi il professor Eugenio Chiodo, professore di materie economiche ed assessore al bilancio del Comune di Napoli ad inizio Millennio. fanpage.it Tagli stipendi Municipalità a Napoli, risparmiato un milione di euro: andrà a scuole e disabiliRisparmiato quasi un milione di euro con il taglio degli stipendi dei consiglieri municipali a Napoli. A certificare i numeri della spending review è l'assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta in una ... fanpage.it La Giunta Comunale, su proposta degli Assessori alle Infrastrutture, alla Mobilità e alla ProtezioneCivile, Edoardo Cosenza e al Bilancio con delega al Patrimonio Pierpaolo Baretta, ha approvato una ... . leggi l'articolo su GazzettadiNapoli.it . #chiatamone facebook