Commercialisti a Napoli focus rottamazione-quinquies

A Napoli, i commercialisti analizzano la procedura di rottamazione-quinquies, un passaggio importante per chi deve gestire le pratiche fiscali. La discussione si concentra sulle modalità di applicazione e sui requisiti richiesti, con l’obiettivo di aiutare professionisti e contribuenti a orientarsi in un quadro normativo in evoluzione. La questione riguarda soprattutto le procedure di definizione agevolata delle cartelle esattoriali.

“L’analisi della rottamazione-quinquies rappresenta un passaggio fondamentale per accompagnare professionisti e contribuenti in una fase complessa e in continua evoluzione normativa. L’Odcec di Napoli vuole offrire strumenti concreti di interpretazione e confronto per affrontare le nuove opportunità e criticità”. Così Matteo De Lise, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, presenta l’incontro dedicato alla nuova definizione agevolata che si terrà martedì 31 marzo 2026, dalle ore 15 nella sala conferenze a Piazza dei Martiri,30 dal titolo “La rottamazione-quinquies: prime riflessioni”, promosso dalla Commissione di studio diritto della riscossione e commissione imposte dirette e indirette. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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