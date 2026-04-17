Napoli la nuova metro di Capodichino | 9 minuti

Il Comune di Napoli ha illustrato le caratteristiche della nuova stazione della Linea 1 situata a Capodichino. L’opera permette di raggiungere il centro città, il porto e la stazione ferroviaria in circa nove minuti. La stazione rappresenta una parte del progetto di collegamento tra l’aeroporto e le principali aree urbane. La struttura è stata progettata per migliorare i collegamenti tra queste località.

Il Comune di Napoli ha mostrato i dettagli della nuova stazione della Linea 1 a Capodichino, un’infrastruttura progettata per collegare l’aeroporto al centro, al porto e alla stazione ferroviaria in soli 9 minuti. L’opera, gestita integralmente dall’amministrazione cittadina, vede la realizzazione operativa affidata alla Metropolitana di Napoli spa tramite il gruppo Webuild, con una concezione architettonica firmata dallo studio Rogers Stirk Harbour + Partners ispirata allo stile di Richard Rogers. Architettura tecnologica e flussi di mobilità. L’impatto visivo della stazione si basa su una struttura circolare che scende per 50 metri nel sottosuolo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, la nuova metro di Capodichino: 9 minuti Napoli, dal 10 novembre apre la nuova metro linea 7 Notizie correlate Metro Napoli, abbattuto il diaframma a Di Vittorio: Capodichino si avvicinaUn passaggio cruciale nei lavori per la linea 1: collegata la galleria tra Secondigliano e la futura stazione Di Vittorio. Leggi anche: Viaggio nella stazione metro di Capodichino: "È il futuro della città di Napoli" | VIDEO Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Napoli, nuova stazione metro a Bagnoli: sarà pronta per l’America’s Cup; Metro Linea 1 Tribunale, la nuova stazione aperta entro maggio: avrà due uscite; Metro Napoli: l’archistar Ivan Harbour racconta il progetto di Stazione Capodichino; Webuild, firmato contratto da 660 mln per nuova Linea 10 della metro di Napoli. Napoli, sopralluogo Manfredi alla metro di Capodichino: «Quasi finita, presto sarà aperta»In un video postato sui propri profili social il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi illustra la nuova stazione di Capodichino della metropolitana nel corso di un sopralluogo. ilmattino.it La nuova stazione della Metro 1 aprirà entro maggioSlitta di alcune settimane, ma resta ormai imminente l’apertura della nuova stazione Tribunale della Linea 1 della metropolitana di Napoli. Il Comune accelera sulle verifiche finali per consegnare l ... ilfattovesuviano.it / o solo ritorno per Napoli 23 Giugno da 20,00€ a persona - SALERNO (parco pinocchio) CAVA DE’ TIRRENI (uscita autostradale) NOCERA INFERIORE (uscita autostradale) ANGRI (u - facebook.com facebook La SSC Napoli comunica che il Presidente Aurelio De Laurentiis non dispone di alcun profilo Instagram. Eventuali account a lui riferiti non sono ufficiali e non sono in alcun modo riconducibili alla sua persona. x.com