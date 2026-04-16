Viaggio nella stazione metro di Capodichino | È il futuro della città di Napoli | VIDEO

È stato visitato il nuovo nodo della metropolitana di Capodichino, una struttura che rappresenta un investimento pubblico e privato realizzato dalla Metropolitana di Napoli spa con il supporto di Webuild Group. La stazione è stata progettata dallo studio Rogers Stirk Harbour +, ispirandosi allo stile di Richard Rogers. La gestione dell’opera è stata affidata al Comune di Napoli, con l’obiettivo di migliorare il collegamento urbano della zona.

“Siamo entrati nel cuore della nuova stazione di Capodichino. Un’opera straordinaria, gestita in tutte le sue fasi dal Comune di Napoli, realizzata dalla Metropolitana di Napoli spa attraverso la Webuild Group e progettata nello stile di Richard Rogers con lo studio Rogers Stirk Harbour +.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Metro Napoli, abbattuto il diaframma a Di Vittorio: Capodichino si avvicinaUn passaggio cruciale nei lavori per la linea 1: collegata la galleria tra Secondigliano e la futura stazione Di Vittorio. Metro C Colosseo, la BBC celebra la “stazione museo”: viaggio nella Roma che vive sotto terraNon diventerà mai iconica come il Colosseo, ma ormai è qualcosa di più di una semplice fermata della metropolitana. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Metro C Colosseo, la BBC celebra la stazione museo: viaggio nella Roma che vive sotto terra; La BBC celebra la nuova fermata Colosseo della Metro C: 'Biglietto da 1,50 euro per l’Antica Roma'; Viaggio nel tempo per salvare Trotsky; Stazione metro Capodichino, l'archistar Harbour: Sarà come entrare in una cattedrale a testa in giù. Metro C Colosseo, la BBC celebra la stazione museo: viaggio nella Roma che vive sotto terraNon diventerà mai iconica come il Colosseo, ma ormai è qualcosa di più di una semplice fermata della metropolitana. La stazione Colosseo-Fori Imperiali ... romadailynews.it Metro C, l'archeo-stazione in Centro: un viaggio nella Roma di oltre duemila anni faPensare che proprio questa dimora è stata usata fino all’incendio di Roma, a quel 64 d.C. legato al regno di Nerone. Una data emblematica, quando tutto cambia in questa vallata con la costruzione ... ilmattino.it A volte durante un lungo viaggio, mi fermo a riposare anche soltanto 10 minuti. È utile e prudente per ritrovare energie e concentrazione. Mai forzare oltre le proprie possibilità, mai! Sarebbe da sciocchi, oltre che molto rischioso per se e per gli altri. Buon pranz - facebook.com facebook Lungo la corrente, dal libro alla mostra. Viaggio nell’Europa del cambiamento climatico x.com