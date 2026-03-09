Metro Napoli abbattuto il diaframma a Di Vittorio | Capodichino si avvicina

A Napoli, i lavori per la linea 1 della metropolitana hanno portato all’abbattimento del diaframma a Di Vittorio, segnando un passaggio importante. La galleria tra Secondigliano e la futura stazione Di Vittorio è ora collegata, avvicinando ulteriormente il completamento del progetto. La modifica riguarda esclusivamente le infrastrutture sotterranee e si inserisce nelle opere di ampliamento della rete metropolitana cittadina.

Un passaggio cruciale nei lavori per la linea 1: collegata la galleria tra Secondigliano e la futura stazione Di Vittorio. Manfredi annuncia l'apertura di Capodichino entro metà 2027 e della stazione Tribunale entro due mesi. Un nuovo traguardo nei lavori per il prolungamento della metropolitana di Napoli verso l'aeroporto di Capodichino. Oggi è stato abbattuto il diaframma sotterraneo sotto la stazione Di Vittorio, capolinea della linea Eav Piscinola-Di Vittorio, che diventerà il nodo di collegamento con la linea 1 gestita da Anm. All'evento hanno partecipato il governatore della Campania Roberto Fico, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il presidente di Eav Umberto De Gregorio.