Durante la prossima partita tra Napoli e Lazio, i calciatori saranno accompagnati da bambini provenienti da diverse etnie, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione e contrastare le discriminazioni razziali. L’iniziativa è stata organizzata dal Comune in collaborazione con il club, coinvolgendo scuole locali e bambini con background migratorio. L’evento si inserisce nel progetto di sensibilizzazione contro ogni forma di razzismo nello sport.

Napoli e il Comune scendono in campo contro le discriminazioni razziali. L’iniziativa prevede che, durante Napoli- Lazio, i calciatori vengano accompagnati da bambini con background migratorio provenienti dalle scuole della città. Napoli-Lazio, i dettagli dell’iniziativa. Sul sito degli azzurri: In occasione della partita Napoli-Lazio, Ssc Napoli promuove un’iniziativa dedicata all’inclusione e al contrasto di ogni forma di discriminazione. Prima del calcio d’inizio, i calciatori scenderanno in campo accompagnati da bambini con background migratorio provenienti dalle scuole della città. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di lanciare un messaggio attraverso il calcio e in un luogo simbolico come lo stadio, dove i bambini saranno protagonisti di un momento dal valore sociale e civile, nel segno dell’integrazione e delle pari opportunità.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli inclusiva: contro la Lazio, i calciatori verranno accompagnati da bambini di etnie differenti

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