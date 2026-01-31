Gli aspiranti candidati di centrosinistra si muovono. Mentre le Olimpiadi stanno per iniziare, alcuni di loro fanno i primi passi concreti. La Calabresi si schiera contro l’Ice, mentre Scavuzzo punta a rendere Milano più inclusiva. Le prossime settimane potrebbero portare sviluppi importanti in vista delle primarie di coalizione.

Sì, certo, il gioco si farà duro appena terminate le Olimpiadi che partiranno venerdì, ma gli aspiranti candidati sindaco di centrosinistra iniziano a fare qualche passo avanti in vista delle possibili primarie di coalizione. Ognuno a modo suo. Di chi parliamo? In ordine alfabetico: il giornalista Mario Calabresi, l’assessore comunale Emmanuel Conte, il capogruppo del Pd in Regione Pierfrancesco Majorino e la vicesindaco con delega alla Rigenerazione Anna Scavuzzo. Calabresi ieri sera ha partecipato all’incontro organizzato dall’europarlamentare del Pd Pierfrancesco Maran ad Avanzi in via Ampere, intitolato “Restare a Milano dopo l’università. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Primi passi da aspiranti candidati. Calabresi: "Io in piazza contro l’Ice". Scavuzzo: "Una Milano più inclusiva"

Mario Calabresi, ospite a La Confessione di Peter Gomez, commenta come l’arrivo di Trump abbia influenzato le forze dell’immigrazione negli Stati Uniti, affermando che l’Ice si sia trasformato in una vera e propria milizia paramilitare.

La quindicesima stagione di Masterchef ha inizio tra battibecchi, piatti esilaranti e aspiranti chef pronti a dimostrare il proprio talento.

