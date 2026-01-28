Lobotka si racconta | Conte mi ha trasformato Napoli è casa

Domani sera Napoli sfida il Chelsea in Champions League, e mentre i tifosi sognano, Lobotka si apre in un’intervista. Il centrocampista slovacco rivela come l’arrivo di Conte abbia cambiato il suo modo di giocare e di vivere il club. “Conte mi ha trasformato”, dice, sottolineando quanto Napoli ormai sia diventata la sua casa. È un’ulteriore conferma del legame forte tra lui, l’allenatore e la città.

Alla vigilia della sfida decisiva di Champions League contro il Chelsea, Stanislav Lobotka ha raccontato il suo percorso personale e la crescita vissuta al Napoli in un’intervista rilasciata a The Athletic. Il centrocampista slovacco ha ripercorso le sue ispirazioni calcistiche, il rapporto con Antonio Conte e il legame profondo con la città. “Da piccolo mi piaceva molto guardare il Barcellona. Era la squadra di Ronaldinho e Samuel Eto’o. Deco giocava a centrocampo. Frank Rijkaard era l’allenatore. Amavo il modo in cui giocavano e come si divertivano in campo. In Slovacchia è difficile. Non siamo un Paese come la Spagna. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Stanislav Lobotka si apre in un’intervista lunga e sincera a The Athletic, parlando della sua storia, del suo rapporto speciale con Napoli e di come il suo stile di gioco sia cambiato nel tempo.

