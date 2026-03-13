Moggi ha affermato che Vlahovic, anche se volesse continuare a giocare con la sua attuale squadra, non potrebbe farlo. Ha inoltre confermato che l’allenatore continuerà a lavorare a Napoli. La discussione si è concentrata anche sulla corsa alla qualificazione in Champions League, ma senza entrare in dettagli specifici.

Arthur svela a sorpresa: «Il mio desiderio è restare al Grêmio ma ho un contratto con la Juventus». La rivelazione Sergio Ramos alimenta le voci di mercato provenienti dalla Spagna: il suo like sui social scatena l’entusiasmo dei tifosi Tottenham, lo spettro della Championship è vicino, ma non solo: occhio al crollo finanziario e alle cessioni nel mercato estivo Moggi svela: «Vlahovic anche se volesse restare, non può. Conte? Rimarrà a Napoli. Sulla lotta Champions.» Sergio Ramos alimenta le voci di mercato provenienti dalla Spagna: il suo like sui social scatena l’entusiasmo dei tifosi Caldara sicuro: «Gasperini ha dato tanto all’Atalanta.... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Moggi svela: «Vlahovic anche se volesse restare, non può. Conte? Rimarrà a Napoli. Sulla lotta Champions…»

Articoli correlati

Moggi schietto: «La Juve come squadra non è fatta bene. Vlahovic? Anche se vuole restare non può, ecco perché» di Redazione JuventusNews24Luciano Moggi ha parlato della Juventus, della corsa Champions e del futuro di Dusan Vlahovic.

Leggi anche: Moggi: “Per me Conte rimarrà a Napoli anche l’anno prossimo”

Una selezione di notizie su Moggi svela

Argomenti discussi: Trezeguet rivela: Lippi voleva mandarmi all'Inter. Vlahovic? Mi aspetto di più. Guardo la Juve solo per due motivi.

Moggi netto: Anche se volesse, Vlahovic non può più restare alla JuventusL'ex dirigente Luciano Moggi è stato il nostro ultimo protagonista per la rubrica 'A tu per tu', che viene pubblicata ogni giorno. tuttomercatoweb.com

Juve, Moggi è sicuro: 'Vlahovic? anche se volesse restare, non può'Il rinnovo di Dusan Vlahovic con la Juventus è uno dei temi più caldi in questi giorni e secondo alcune indiscrezioni, le parti si starebbero riavvicinando dopo una rottura che sembrava certa. Una pos ... it.blastingnews.com