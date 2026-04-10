Spari a Napoli 49enne ferito con tre colpi di pistola a Secondigliano | è grave

Nella serata di ieri, giovedì 9 aprile, a Napoli, un uomo di 49 anni è stato raggiunto da tre colpi di pistola a Secondigliano. L’uomo è stato subito soccorso e trasportato in ospedale, dove si trova in condizioni gravi. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e identificare eventuali responsabili. La vicenda si inserisce in un quadro di episodi violenti che si sono verificati nella zona.

Salvatore Marino è stato ferito a colpi di pistola nella serata di ieri, giovedì 9 aprile; l'uomo è stato portato in ospedale. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Secondigliano, spari tra la folla in corso Italia: uomo ferito con tre colpi di pistola Napoli, agguato a Secondigliano, ferito gravemente a colpi di pistola 49enne Salvatore MarinoSparatoria Secondigliano (Na), ferito a colpi di pistola 49enne Salvatore Marino, ipotesi lite in famiglia. Napoli, le babygang si affrontano tra la folla: le immagini del terrore a Chiaia Temi più discussi: Spari in strada, ferito un 49enne: Non li conosco; Spari a Secondigliano, il nipote della boss Maria Licciardi ferito nella Masseria Cardone; Secondigliano, ferito a colpi di pistola il 49enne Salvatore Marino; Napoli Secondigliano killer in azione | ferito gravemente a colpi di pistola 49enne Salvatore Marino. Spari a Napoli, 49enne ferito con tre colpi di pistola a Secondigliano: è graveSalvatore Marino è stato ferito a colpi di pistola nella serata di ieri, giovedì 9 aprile; l'uomo è stato portato in ospedale ... fanpage.it Spari in strada, ferito un 49enne: Non li conoscoUn 45enne ucraino è stato ferito a un braccio da un colpo d'arma da fuoco a Cercola, in provincia di Napoli. Sul caso indaga la polizia intervenuta con gli agenti del commissariato di Ponticelli ... napolitoday.it Giorgia Meloni, condanna fermamente spari avvertimento israeliani contro UNIFIL Il 9 Aprile, durante un discorso in Parlamento, la premier italiana, Giorgia Meloni, ha condannato fermamente gli spari di avvertimento di Israele contro il convoglio italiano della - facebook.com facebook #Tg2000 - Libano, spari contro convoglio italiano Unifil. Tajani: nostri soldati non si toccano #8aprile #Tv2000 #Unifil #Libano #Tajani #Italia #MilitariItaliani #Esercito #Sicurezza @tg2000it x.com