Napoli convegno sul culto solare nell’antico Egitto a Palazzo Du Mesnil

A Napoli si è tenuto un convegno dedicato al culto solare nell’antico Egitto presso Palazzo Du Mesnil. Durante l’evento sono stati presentati studi e ricerche che collegano le scoperte fatte in Egitto con il Tempio di Iside a Benevento. La discussione ha coinvolto studiosi e ricercatori che hanno approfondito aspetti legati alla religione e ai rituali solari dell’antico mondo egizio.

Le ricerche stanno contribuendo a ridefinire la comprensione dell’architettura sacra e del culto solare nell’antico Egitto, evidenziando come tale tradizione, nata nel III millennio a.C., si sia sviluppata fino all’età romana, trovando un punto di arrivo significativo proprio in Campania, nel Tempio di Iside a Benevento. Secondo gli studiosi, il santuario costruito dall’imperatore Domiziano alla fine del I secolo d.C. rappresenta uno degli ultimi momenti dell’evoluzione del culto solare di matrice egizia, in un dialogo culturale e religioso tra civiltà che oggi assume una particolare attualità. L’iniziativa ha riportato l’attenzione anche sul ruolo centrale di Benevento come crocevia culturale in epoca romana e polo nevralgico nel Medioevo.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Napoli, convegno sul culto solare nell’antico Egitto a Palazzo Du Mesnil Notizie correlate Leggi anche: Il culto del sole nell’antico Egitto: all’Orientale un focus tra storia e nuove scoperte Viaggio nell’antico Egitto tra scienza e mistero: incontro sul libro egiziano dei mortiSabato 11 aprile a Padova prende il via il ciclo di conferenze “Alle frontiere dell’aldilà”, promosso dall’Associazione Archeosofica con il... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Destinazione Donna: itinerari femminili a Napoli – II Edizione; La civiltà egizia e il culto del sole, incontro a Palazzo du Mesnil; Donne e potere, a Napoli tredici itinerari turistico-religiosi in luoghi inediti su figure femminili di governo. Il Napoli potrebbe decidere di non rinnovare i contratti in scadenza di Juan Jesus e Leonardo Spinazzola: secondo voi, è la scelta giusta o li avresti tenuti in squadra facebook