Napoli controlli ai campi rom | continua l’operazione Alto Impatto dei Carabinieri

I Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli proseguono con l’operazione “Alto Impatto”, concentrando i controlli nei campi rom presenti sul territorio. L’obiettivo è garantire la sicurezza e il rispetto delle normative, attraverso verifiche che coinvolgono diverse aree della città. Questi interventi sono parte di un’attività costante volta a monitorare la situazione e assicurare la legalità.

Tempo di lettura: 2 minuti I carabinieri del Comando Provinciale di Napoli proseguono i controlli nei campi rom su tutto il territorio partenopeo. Nella mattinata e nel primo pomeriggio i militari dell’Arma hanno effettuato un servizio a largo raggio ad “Alto Impatto” nell’area metropolitana nel campo rom di via Circumvallazione Esterna 165. Decine i carabinieri impiegati tra quelli della compagnia Stella, del Nucleo Carabinieri Forestale, dei Carabinieri del NOE, della Polizia Locale di Napoli e del personale dell’ASL veterinaria. L’obiettivo quello di contrastare fenomeni di illegalità diffusa e verificare il rispetto delle normative ambientali, edilizie e sanitarie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, controlli ai campi rom: continua l’operazione “Alto Impatto” dei Carabinieri Leggi anche: Napoli: Controlli ai campi rom. Continua l’azione ad alto impatto dei carabinieri Leggi anche: Napoli, operazione alto impatto in campo rom: identificate 71 persone Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. CONTROLLI AI CAMPI ROM: CONTINUA L'AZIONE AD ALTO IMPATTO DEI CARABINIERI Argomenti discussi: Fuochi di Sant’Antonio Abate, controlli straordinari e maxi piano di sicurezza a Napoli; Acerra, controlli della polizia: identificate 58 persone; Cellulare alla guida, a Pozzuoli dieci patenti ritirate in due giorni dalla Polizia Municipale; Napoli, controlli al centro storico nelle zone della movida. Napoli, controlli nel campo rom di via MacelloContinuano i controlli dei Carabinieri ai campi Rom di Napoli e provincia. A pochi giorni dall’ultimo servizio a largo raggio svolto nell’accampamento di via Grimaldi, i carabinieri della compagnia di ... rainews.it Due pitbull maltrattati trovati in campo rom a NapoliContinuano i controlli dei Carabinieri ai campi Rom di Napoli e provincia disposti dal comando provinciale. A pochi giorni dall'ultimo servizio a largo raggio svolto nell'accampamento di via Grimaldi, ... ansa.it In seguito all’episodio, il prefetto di Napoli Michele di Bari ha deciso di intensificare i controlli delle forze dell’ordine nel quartiere collinare del capoluogo campano - facebook.com facebook Prefettura, 'cinque zone rosse a Napoli, dureranno 3 mesi'. 'Bene controlli, persistono concrete esigenze di sicurezza' #ANSA x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.