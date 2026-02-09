Sicurezza stradale e controlli Alto Impatto | sette denunce dei carabinieri nel pisano

Settimana intensa di controlli nel pisano. I carabinieri hanno fermato diversi veicoli e identificato i guidatori senza patente o con documenti falsi. Alla fine, sono state denunciate sette persone. La grande operazione si è concentrata su strade e vie principali, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza sulla strada.

Provincia di Pisa, 9 febbraio 2026 - Settimana di controlli serrati in tutta la provincia di Pisa, dove i carabinieri del comando provinciale hanno messo in atto una vasta operazione di monitoraggio del territorio seguendo le direttive del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. L 'attività, focalizzata sulla sicurezza stradale e sulla prevenzione dei reati predatori, ha portato alla denuncia di sette persone e al monitoraggio di diverse aree ritenute sensibili. Il fronte della sicurezza stradale ha visto i risultati più significativi tra Vecchiano e il capoluogo, dove quattro automobilisti sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza.

