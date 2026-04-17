Napoli Conte prepara delle novità per la Lazio

Il prossimo incontro tra Napoli e Lazio si avvicina, con il tecnico del Napoli pronto a valutare alcune modifiche alla formazione. Si parla di possibili cambiamenti nelle scelte dei giocatori in vista della partita. La squadra si prepara intensamente per affrontare la sfida, mentre il mister valuta diverse opzioni per comporre l’undici titolare. La partita si svolgerà tra pochi giorni, attirando l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori.

Per il Napoli, il momento della sfida contro la Lazio si avvicina sempre di più. Antonio Conte, mister del club azzurro, potrebbe cambiare la formazione, portando una ventata di novità. Per il momento, i tecnici stanno facendo ancora le loro valutazioni. Ciò che è certo, è che per ora una parte dei giocatori che scenderanno in campo già è stata decisa. È stato confermato il blocco della squadra, che durante le ultime partite, ha dato prestazioni continue e di grandi calibro. C’è qualcuno, però, che vuole alzarsi dalla panchina. Tra coloro che vogliono indossare la maglia di titolare, ci sono Alisson e Gutierrez. In difesa, invece, a scalpitare c’è Beukema.🔗 Leggi su Dailynews24.it

LAZIO-NAPOLI 0-2: CONTE COSÌ È PERFETTO!

Notizie correlate

Napoli, come sta Hojlund? Ci sono novità, Conte prepara due cambiRasmus Hojlund recupera e il Napoli prepara due cambi offensivi per la trasferta di Parma domenica alle 15:00.

Il Napoli torna al lavoro, Conte prepara la sfida alla LazioIl Napoli di Antonio Conte ha ripreso la preparazione in vista del prossimo impegno che vedrà gli azzurri affrontare al Maradona la Lazio dell’ex...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Conte prepara la trasferta di Parma col ritorno in campo di Hojlund; Il Napoli torna ad allenarsi, Conte prepara la sfida alla Lazio: il report; Alisson Santos o di nuovo i Fab4? Le scelte di Conte verso la sfida alla Lazio; Conte, sarà addio a Napoli? ADL prepara la lista di sostituti: i nomi – CdM.

Napoli, Conte prepara delle novità per la LazioPer il Napoli, il momento della sfida contro la Lazio si avvicina sempre di più. Antonio Conte, mister del club azzurro, potrebbe cambiare la formazione. dailynews24.it

Napoli-Lazio, le probabili formazioni: Conte pensa a tre cambi nell'undici titolareNapoli-Lazio, 33ª giornata al Maradona: Conte vuole riscattarsi dopo Parma e blindare il 2° posto, Sarri arriva decimato e con gli occhi sulla Coppa Italia ... tuttonapoli.net

E’ diventata un caso nazionale la rapina effettuata a Napoli, all’interno di una banca di Piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Arenella, mentre proseguono le ricerche per rintracciare la banda di rapinatori. Ad immaginarla sembra quasi la scena di un film e a tr facebook