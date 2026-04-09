Napoli come sta Hojlund? Ci sono novità Conte prepara due cambi

Il calciatore danese sta recuperando dall’infortunio e ha ripreso ad allenarsi con il gruppo. La squadra si prepara per la trasferta di domenica a Parma, con il tecnico che sta valutando due modifiche in attacco rispetto alla formazione precedente. La partita si giocherà alle 15:00 e il Napoli si avvicina alla sfida con alcuni dubbi di formazione.

Rasmus Hojlund recupera e il Napoli prepara due cambi offensivi per la trasferta di Parma domenica alle 15:00. L’attaccante danese ha superato il virus influenzale che lo ha fermato alla vigilia del Milan. Hojlund guarisce: il virus influenzale cede alla ripresa. Gli azzurri tornano ad allenarsi a Castel Volturno dopo la vittoria sul Milan che ha consolidato il secondo posto in classifica. Hojlund ha ancora qualche giorno per smaltire completamente l’influenza che lo colpì lunedì mattina, poche ore prima della gara contro i rossoneri. Se il recupero prosegue senza complicazioni, l’attaccante scenderà in campo domenica contro il Parma al posto di Giovane. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Leggi anche: Napoli, esulta Conte: due novità in vista del Como, ci sono dei rientri!

Napoli-Lecce, Hojlund e Politano nel post gara: “Ecco cosa ci ha detto Conte all’intervallo”Sono stati i due uomini chiave nella vittoria del Napoli contro il Lecce al Maradona: Matteo Politano e Rasmus Hojlund hanno rilasciato un’intervista...

Temi più discussi: Hojlund salta Napoli-Milan: il motivo dell'assenza e chi lo sostituisce; Napoli-Milan, formazioni ufficiali: tribuna per Hojlund! La scelta su Leao, Pulisic, Giovane e Politano; Come sta Hojlund: imprevisto nella notte di Pasqua, perché ha saltato Napoli-Milan; Napoli, Hojlund out contro il Milan per un virus intestinale.

CdS – Napoli, il punto sugli infortunati. Hojlund in netta ripresa. Rrahmani fa progressiHojlund vicinissimo al rientro. Migliora Rrahmani, mentre sono ancora assenti gli altri infortunati di lungo corso. Il punto sull'infermeria del Napoli ... mondonapoli.it

Come stanno Hojlund e Rrahmani. Oggi la ripresa degli allenamenti a Castel VolturnoRasmus Hojlund e Amir Rrahmani rappresentano due incognite importanti per Antonio Conte in vista della trasferta di domenica 12 aprile contro il Parma. Il tecnico azzurro dovrà infatti monitorare con ... msn.com

Un laboratorio in provincia di Napoli in cui si confezionava e spediva droga via posta in tutta Italia All’interno i finanzieri hanno trovato due persone, che sono state arrestate, sequestrando anche 10 chili di sostanza stupefacente. - facebook.com facebook

Chi è #Alajbegovic: il grande talento bosniaco nel mirino del #Napoli x.com