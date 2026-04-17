Napoli ha subito un’altra sconfitta grazie alla quale l’Inter si è confermata in testa alla classifica, rendendo più difficile per la squadra campana conquistare il titolo. Dopo una serie di risultati positivi, il club napoletano aveva riacceso le speranze di vincere lo scudetto, ma la recente sconfitta ha allontanato definitivamente questa possibilità. La partita si è conclusa con il successo dei nerazzurri, che rafforzano così la loro posizione in classifica.

Sebbene le speranza di bissare la vittoria del Tricolore fosse una suggestione abbastanza complessa da raggiungere, il Napoli aveva visto riaccendersi la fiammella della speranza dopo una super rimonta sulle avversarie ai piani alti. Il successo contro il Milan di qualche settimana fa aveva poi di fatto trasformato gli azzurri nella anti-Inter del finale di stagione, ma gara dopo gara il destino del torneo appare sempre più chiaro. La vittoria di questa sera dei nerazzurri è un’ulteriore conferma: il gruppo guidato da Antonio Conte deve comunque rendere onore al finale di stagione, per blindare il secondo posto. Cagliari battuto a San Siro: l’Inter vola in classifica e il titolo è vicino.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, che amarezza: l’Inter vince ancora e lo scudetto si allontana

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