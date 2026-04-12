Il Napoli frena a Parma | McTominay salva Conte ma lo scudetto si allontana

Il Napoli ha pareggiato 1-1 contro il Parma al Tardini, interrompendo una serie di cinque vittorie consecutive. La squadra di Conte ha subito un pareggio che potrebbe influire sulla corsa allo scudetto. Un gol di McTominay ha permesso ai padroni di casa di raggiungere il pareggio, mantenendo invariato il risultato finale. La partita si è svolta in un clima di tensione tra le due squadre.

AGI - Dopo cinque vittorie consecutive, il Napoli frena la sua corsa Scudetto pareggiando 1-1 contro il Parma al Tardini. Un risultato amaro per la squadra di Antonio Conte, che si ritrova a inseguire dopo soli sessanta secondi dal fischio d'inizio e riesce a raddrizzare il match solo nella ripresa grazie al solito colpo di McTominay. Un pareggio che comunque virtualmente consegna lo scudetto all'Inter che col Como potrebbe allungare anciora in classifica. I partenopei consolidano comunque il secondo posto con 66 punti, mantenendo tre lunghezze di vantaggio sul Milan, ma vedono complicarsi la rincorsa alla vetta. Il Parma di Cuesta, invece, sale a quota 36 punti, mettendo in cassaforte una salvezza ormai virtualmente acquisita grazie a una prestazione arcigna e compatta.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il Napoli frena a Parma: McTominay salva Conte ma lo scudetto si allontana Pagelle Parma Napoli: Elphege-Strefezza impressionano, Conte aggrappato a McTominay e Hojlund ma poi…VOTICalciomercato Torino: prende quota la suggestione per il clamoroso ritorno di Darmian. McTominay si racconta: «Amo Napoli, in campo divento un altro. Conte mi ha cambiato! Sul rinnovo e sullo scudetto rispondo così»Calciomercato Juve, sprint per Senesi: Comolli prepara il colpo in difesa! C’è un fattore che ha convinto il club Cremonese, Luperto si presenta:...