Ceccano perde quasi 2 milioni di euro per il centro socio-educativo di Di Vittorio

Il Comune di Ceccano ha deciso di restituire 128mila euro spesi per la progettazione di un centro socio-educativo nel quartiere Di Vittorio, perdendo inoltre un finanziamento statale di 1,9 milioni di euro destinato a quella stessa struttura. La decisione riguarda un importo complessivo di circa 2 milioni di euro, che non potrà essere più utilizzato dal Comune.

Il Comune costretto a restituire 128mila euro: il progetto bloccato dalla precedente amministrazione e travolto dall’inchiesta “The Good Lobby" Il Comune di Ceccano è costretto a rinunciare a un finanziamento statale di 1.9 milioni di euro e a restituire 128mila euro investiti sulla progettazione di un centro socio-educativo per minori nel quartiere “Di Vittorio”. Il progetto non è stato attuato dalla precedente amministrazione comunale e alcune delle figure tecniche coinvolte nell’intervento – il Responsabile unico del progetto (Rup), il progettista e il direttore dei lavori – risultano interessate dalla nota inchiesta giudiziaria “The Good Lobby” sulla presunta corruzione negli appalti pubblici. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Articoli correlati

Una giornata speciale per i ragazzi del centro socio-educativo Techne in visita al Caps di Cesena“I protagonisti dell’incontro sono stati giovani ‘speciali’ con fragilità importanti, che non possono essere inseriti in percorsi lavorativi...

Inaugurazione nuova sede centro diurno socio educativo a TriggianoIl Centro Diurno Socio Educativo di Triggiano riapre in una nuova sede: un nuovo inizio per bambini e famiglie Un anno fa, nel novembre 2024, il...