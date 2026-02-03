Nicola Siciliano in concerto alla Casa della Musica di Napoli

Nicola Siciliano si prepara a salire sul palco della Casa della Musica di Napoli il prossimo 9 aprile 2026. È il suo primo concerto in città e segna l’esordio dal vivo del suo nuovo EP, un lavoro che definisce il suo modo di fare musica. L’artista ha scelto Napoli per lanciare questa tappa importante della sua carriera, e gli fan sono già in attesa di ascoltarlo dal vivo.

Il concerto, prodotto e organizzato da

