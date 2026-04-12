MX2 Laengenfelder batte Coenen nella seconda manche e vince il GP di Sardegna Italiani nelle retrovie

Simon Laengenfelder ha vinto il Gran Premio di Sardegna nella classe MX2, grazie alla vittoria nella seconda manche, approfittando di un errore di Sacha Coenen. La gara si è svolta sulla sabbia di Riola Sardo e rappresenta il quarto round stagionale del campionato mondiale di motocross. Gli italiani sono stati relegati alle retrovie nelle posizioni di rincalzo durante questa gara.

Simon Laengenfelder approfitta dell’errore di Sacha Coenen e si impone in gara-2 sulla sabbia di Riola Sardo, prendendosi anche la vittoria assoluta nel Gran Premio di Sardegna 2026, valevole come quarto round stagionale del Mondiale Motocross classe MX2. Doppio sigillo dunque per il tedesco della KTM, che resta saldamente al comando della classifica generale nonostante un weekend in cui il suo avversario diretto era superiore. Il campione del mondo in carica, secondo in gara-1 e nella Qualifying Race di ieri, ha ereditato infatti la prima posizione nella seconda manche domenicale in seguito ad una caduta di Coenen nelle battute iniziali della run.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MX2, Laengenfelder batte Coenen nella seconda manche e vince il GP di Sardegna. Italiani nelle retrovie MX2: Laengenfelder cerca il bis al GP di Andalucia. Coenen a caccia di risposteDopo il debutto in terra argentina, la carovana del motocross si sposta per la prima volta in Europa nella stagione appena cominciata. MX2: Sacha Coenen trionfa in gara-1 al GP di Sardegna, Lata in top 10Comincia nel segno d Sacha Coenen il GP della Sardegna, quarto appuntamento valido per il Mondiale 2026 di Motocross, classe MX2.