MX2 | Längenfelder si prende gara-1 al GP della Svizzera top5 per Valerio Lata

Nel fine settimana si è disputata a Frauenfeld la prima manche del GP della Svizzera di MX2, terzo round del Campionato del Mondo 2026. Simon Längenfelder ha vinto la gara, mentre Valerio Lata ha concluso nella top cinque. La competizione si è svolta su un tracciato che ha visto protagonisti i piloti di questa categoria.

Comincia nel segno di Simon Längenfelder il GP della Svizzera, terzo appuntamento valido per il Mondiale 2026 di MX2 in scena questo weekend sul tracciato di Frauenfeld. Il tedesco si è infatti imposto in gara-1 al termine di una prova in cui si è ben comportato anche Valerio Lata, piazzatosi in top5. Ma andiamo con ordine. Il pilota in forza alla KTM è gravitato al vertice fin dai primi metri, girando per quarto alla prima curva dove, in realtà, ad imporsi era stato un brillante Mathis Valin (Kawasaki), il quale ha dominato in lungo e in largo per tutta la prima parte della gara, salvo poi perdere completamente a quota a causa di un problema meccanico alla sua moto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MX2: Längenfelder si prende gara-1 al GP della Svizzera, top5 per Valerio Lata Articoli correlati MX2: Farres si prende gara-1 al GP dell’Andalucia, top 10 per Valerio LataComincia con una doppietta targata Triumph il GP dell’Andalucia, secondo atto valido per il Mondiale 2026 di motocross, classe MX2. Motocross, Simon Laengenfelder fa sua Gara-1 del GP d’Argentina di MX2. Ottavo Valerio LataSimon Laengenfelder riparte da dove aveva lasciato nella scorsa stagione, ovvero dalla vittoria. Contenuti e approfondimenti su Valerio Lata MX2, Camden McLellan vince gara-2 in Andalucia. Valerio Lata ai piedi del podioCalato il sipario su gara-2 del GP di Andalucia, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di MX2. Nella minima cilindrata del Motocross, sul Circuito di ... oasport.it MX2 Andalucia, McLellan vince gara-2 e si prende la leadership mondialeIl Gran Premio di Andalucia, secondo appuntamento del Mondiale MX2 2026, ha visto il trionfo di Camden McLellan nella seconda manche, disputata sul Circuito di Motocross di Almonte. Dopo che la prima ... it.blastingnews.com