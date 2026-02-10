Agenzia delle Entrate 3.200 assunzioni | basta il diploma per alcuni profili

L’Agenzia delle Entrate annuncia oltre 3.200 assunzioni tra il 2026 e il 2028. La novità più interessante riguarda il fatto che per alcuni profili basterà il diploma, aprendo le porte a giovani senza laurea. La maggior parte dei nuovi assunti sarà impiegata in ruoli amministrativi e di supporto, con l’obiettivo di snellire le pratiche e migliorare i servizi ai cittadini. La strategia punta anche a rinforzare il personale grazie a un piano di assunzioni che mira a rinnovare il personale in modo più rapido e mirato

L'Agenzia delle Entrate prevede un piano di assunzioni molto articolato per il triennio che va dal 2026 al 2028: oltre 3.200 nuove immissioni in ruolo tra concorsi pubblici, scorrimenti di graduatorie e procedure di mobilità. Il programma è stato delineato nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione, lo strumento con cui le amministrazioni pubbliche pianificano fabbisogni di personale, obiettivi e risorse. L'obiettivo dell'Agenzia è quello di rafforzare l'organico, colmare le carenze di personale e rispondere alle nuove priorità di controllo fiscale, servizi ai contribuenti e digitalizzazione.

