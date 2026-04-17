Un imprenditore ha dichiarato che per affrontare la disoccupazione generata dall’intelligenza artificiale è necessario introdurre un reddito universale elevato. Secondo questa prospettiva, il sostegno dovrebbe essere fornito attraverso assegni mensili emessi dal governo centrale. La proposta mira a garantire un supporto economico stabile a chi perde il lavoro a causa dei progressi tecnologici nel settore dell’intelligenza artificiale.

“Un reddito universale elevato, erogato tramite assegni emessi dal governo federale, rappresenta il modo migliore per far fronte alla disoccupazione causata dall’ intelligenza artificiale “. E’ l’idea lanciata da Elon Musk su X. “L’IA e la robotica produrranno beni e servizi in misura ben superiore all’aumento dell’ offerta di moneta, quindi non ci sarà inflazione “, ha aggiunto. ChatGPT, interpellata sulla proposta, la ritiene di difficile realizzazione. In primo luogo perché il numero uno di Tesla e Space X e uomo più ricco del mondo presuppone che l’aumento dell’output si traduca in beni e servizi più accessibili e a prezzi più bassi, ma in mercati concentrati come quelli tecnologici buona parte dei benefici rischia di trasformarsi in margini e rendite, invece che trasferita ai consumatori.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Musk: “Serve un reddito universale elevato per far fronte alla disoccupazione causata dall’intelligenza artificiale”

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