Alberto Bertoli si esibisce questa sera al teatro Bramante di Urbania per raccogliere fondi a favore di un'associazione benefica. La sua presenza deriva dalla volontà di sostenere progetti di assistenza alle famiglie in difficoltà. Durante il concerto, il pubblico potrà ascoltare brani tratti dal suo repertorio, accompagnato da un'orchestra locale. L’evento, organizzato in modo volontario, mira a coinvolgere la comunità e a sensibilizzare sulle esigenze sociali del territorio. La serata si preannuncia ricca di emozioni e solidarietà.

Alberto Bertoli, figlio dell’indimenticato cantautore Pierangelo, oggi alle ore 21, si esibirà al teatro Bramante di Urbania per una nobile causa. Con lui saranno in scena anche il cantautore fermignanese Antonio Topi, a cui è anche affidata la direzione artistica della serata, la cantante pesarese Erika Longhi, voce storica del gruppo Mirage e il pluripremiato fisarmonicista Claudio Guidarelli. Pierangelo Bertoli, venuto a mancare nel 2002 è considerato una delle voci emblematiche del cantautorato italiano, spaziando dalla musica popolare al rock, toccando anche temi sociali e impegnati. Antonio Topi e Alberto Bertoli sono legati da molti anni da una profonda amicizia e molto spesso si esibiscono insieme nei vari teatri e piazze d’Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Concerto di Bertoli e Topi. Musica per la solidarietà

