A Palaia, un uomo ha finito in carcere nonostante il divieto di avvicinarsi all'ex convivente e l'uso del braccialetto elettronico. La donna aveva denunciato comportamenti molesti e minacce ripetute, senza che gli strumenti di prevenzione avessero fermato l'uomo. Nella notte, l'uomo si è avvicinato nuovamente alla vittima, ignorando le restrizioni. La polizia ha intercettato la scena e ha deciso di arrestarlo. La vicenda sottolinea che le misure di tutela non sempre bastano a fermare comportamenti violenti.

PALAIA A niente sono serviti il divieto di avvicinamento alla ex convivente e il braccialetto elettronico. Un uomo di 59 anni, residente nel comune di Palaia, ha continuato a violare prescrizioni e obblighi. Così il Tribunale di Pisa (sezione GipGup) ha emesso un ordine di carcerazione che i carabinieri della stazione di Palaia hanno eseguito nei giorni scorsi. L’intervento del Tribunale con restrizione del 59enne nel carcere Don Bosco di Pisa è scaturito dalle segnalazioni degli stessi carabinieri che negli ultimi mesi hanno costantemente monitorato il comportamento dell’uomo che, come detto, era già stato destinatario del divieto di avvicinamento alla ex compagna e gli era stato applicato il braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dal braccialetto al carcere Don Bosco

