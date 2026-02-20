Dal braccialetto al carcere Don Bosco
A Palaia, un uomo ha finito in carcere nonostante il divieto di avvicinarsi all'ex convivente e l'uso del braccialetto elettronico. La donna aveva denunciato comportamenti molesti e minacce ripetute, senza che gli strumenti di prevenzione avessero fermato l'uomo. Nella notte, l'uomo si è avvicinato nuovamente alla vittima, ignorando le restrizioni. La polizia ha intercettato la scena e ha deciso di arrestarlo. La vicenda sottolinea che le misure di tutela non sempre bastano a fermare comportamenti violenti.
PALAIA A niente sono serviti il divieto di avvicinamento alla ex convivente e il braccialetto elettronico. Un uomo di 59 anni, residente nel comune di Palaia, ha continuato a violare prescrizioni e obblighi. Così il Tribunale di Pisa (sezione GipGup) ha emesso un ordine di carcerazione che i carabinieri della stazione di Palaia hanno eseguito nei giorni scorsi. L’intervento del Tribunale con restrizione del 59enne nel carcere Don Bosco di Pisa è scaturito dalle segnalazioni degli stessi carabinieri che negli ultimi mesi hanno costantemente monitorato il comportamento dell’uomo che, come detto, era già stato destinatario del divieto di avvicinamento alla ex compagna e gli era stato applicato il braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Vallecrosia, dal 16 febbraio al via lavori finitura marciapiedi e piazzette in via Don BoscoIl Comune di Vallecrosia ha deciso di iniziare il lavori di rifinitura di marciapiedi e piazzette in via Don Bosco a partire da lunedì 16 febbraio 2026, dopo mesi di attese e segnalazioni dei residenti.
Ancora violenza nel carcere Don Bosco: "Agente strangolato e percosso"Ancora violenza nel carcere Don Bosco di Pisa, dove un agente è stato strangolato e percosso da un detenuto di origine nordafricana durante un controllo nel reparto giudiziario.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Dal braccialetto al carcere Don Bosco; Stalker recidivo col braccialetto finisce in carcere; Dal divieto di avvicinamento al carcere: escalation di violenze in famiglia; Stalking col braccialetto elettronico. Perizia psichiatrica su un ascolano.
Dal braccialetto al carcere Don BoscoPALAIA A niente sono serviti il divieto di avvicinamento alla ex convivente e il braccialetto elettronico. Un uomo di 59 ... lanazione.it
Trasforma in un inferno la vita dei genitori e danneggia il braccialetto elettronico: arrestato quarantenneIndagine della polizia sfocia nella custodia cautelare in carcere dopo la lunga serie di maltrattamenti in famiglia ... corrierediarezzo.it
Colle don bosco Castelnuovo don bosco provincia di Asti - facebook.com facebook
Domenica #22febbraio la visita di Leone XIV alla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Castro Pretorio. Incontrerà le diverse realtà della comunità affidata ai Salesiani di Don Bosco e celebrerà la Santa Messa alle ore 9. x.com