’Irlanda in Festa’ | i giorni di musica e danze

Ogni anno, in piazza Lucio Dalla sotto la Tettoia Nervi, si svolge “Irlanda in Festa”, una manifestazione dedicata alla musica e alle danze dell’isola europea. L’evento anticipa l’arrivo della primavera e attira numerosi partecipanti che desiderano immergersi nelle tradizioni irlandesi attraverso spettacoli dal vivo e performance culturali. La rassegna si svolge in un’atmosfera vivace e coinvolgente, celebrando la cultura celtica.

È l’appuntamento che anticipa, ogni anno, l’arrivo della primavera, Irlanda in Festa, la rassegna che porta in piazza Lucio Dalla, sotto la Tettoia Nervi, i colori e i suoni dell’isola europea musicale per eccellenza. Cinque giorni, si inizia oggi, nei quali sarà possibile rivivere la frenetica passione per la socialità e il ballo che, in quella terra, scandisce i festeggiamenti in occasione di San Patrizio, il 17 marzo, Non a caso, a chiudere il cartellone il 17 sono stati invitati i Modena City Ramblers, il gruppo italiano che più di tutti ha tratto forte ispirazione dallo straordinario patrimonio tradizionale irlandese, riportandolo nella realtà locale e arricchendolo di testi spesso socialmente consapevoli, mescolati ai ritmi che fanno danzare dalla prima all’ultima nota. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Irlanda in Festa’: i giorni di musica e danze Articoli correlati Leggi anche: Musica, maschere e danze: festa del Carnevale rinascimentale nel borgo medievale di Carini Leggi anche: La festa di San Siro. Musica, danze e star: uno show sull’armonia: "Ora tocca agli atleti" Franco Battiato - Voglio vederti danzare 1982 Una raccolta di contenuti su 'Irlanda in Festa' i giorni di musica e... Temi più discussi: ’Irlanda in Festa’: i giorni di musica e danze; Irlanda in Festa 2026; Irlanda in Festa: in Piazza Lucio Dalla Folkabbestia, The Commitments, Modena City Ramblers e tanti altri; Tutte le note dell’Irlanda in festa tornano sotto il cielo di piazza Dalla. Tutte le note dell’Irlanda in festa tornano sotto il cielo di piazza DallaUna tradizione ormai anche molto italiana e soprattutto bolognese, con la ricorrenza di San Patrizio che da oltre vent’anni è motivo di festa anche in città, portando tra i portici un pezzo di Dublino ... bologna.repubblica.it ‘Irlanda in festa’ in piazza Lucio Dalla dal 13 al 17 marzoDal 13 al 17 marzo, torna per la 21esima edizione a Bologna, Irlanda in Festa. Cinque giorni di magia celtic ... ilrestodelcarlino.it Il cielo sopra Youghal - Irlanda - facebook.com facebook Tutte le note dell’Irlanda in festa tornano sotto il cielo di piazza Dalla x.com