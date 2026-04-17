Musetti-Fils oggi in tv ATP Barcellona 2026 | orario canale streaming

Oggi, venerdì 17 aprile, si giocano i quarti di finale dell’ATP 500 di Barcellona nel torneo di singolare maschile. L’italiano Lorenzo Musetti, secondo testa di serie, sfiderà il francese Arthur Fils, numero 9 del tabellone. La partita si terrà in diretta televisiva e sarà disponibile anche in streaming. La sfida si svolge nel quadro delle competizioni in corso sul cemento spagnolo.

Oggi, venerdì 17 aprile, per quanto concerne l’ ATP 500 di Barcellona (Spagna), si disputeranno i quarti di finale del tabellone principale di singolare maschile: l’azzurro Lorenzo Musetti, numero 2 del seeding, affronterà il transalpino Arthur Fils, testa di serie numero 9. LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-FILS NON PRIMA DELLE 16.00 L’incontro si disputerà sulla Pista Rafa Nadal e sarà il terzo del programma, che si aprirà alle ore 11.00, ma si giocherà comunque non prima delle ore 16.00: si tratta della terza sfida tra i due, con i precedenti in perfetta parità. Musetti si impose a Montecarlo 2024, mentre Fils vinse ad Indian Wells 2025. Il match tra Lorenzo Musetti ed Arthur Fils del torneo di Barcellona (Spagna) sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (fino alle 20.🔗 Leggi su Oasport.it

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