Musetti-Fils in tv ATP Barcellona 2026 | orario programma streaming

Nel torneo ATP 500 di Barcellona in programma venerdì 17 aprile, Lorenzo Musetti affronterà Arthur Fils nel terzo quarto di finale. La partita si disputerà sul campo dedicato a Rafael Nadal e sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming. Questo incontro si inserisce nel percorso del torneo, che vede i giocatori confrontarsi in match eliminatori per accedere alle fasi successive.

Sarà Arthur Fils l’avversario di Lorenzo Musetti nel terzo quarto di finale dell’ ATP 500 di Barcellona 2026, in programma nella giornata di venerdì 17 aprile sul campo intitolato a Rafael Nadal. Si preannuncia una sfida molto complicata per l’azzurro, forse la più difficile dell’intero percorso che potrebbe portarlo ipoteticamente a raggiungere l’ultimo atto del torneo. Musetti ha battuto sin qui la wild card locale Martin Landaluce ed il transalpino Corentin Moutet senza lasciare per strada neanche un set, dopo la prematura eliminazione di una settimana fa dal Masters 1000 di Montecarlo (al rientro dopo aver giocato un solo torneo negli ultimi due mesi per l’infortunio rimediato in Australia) contro Valentin Vacherot.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Musetti-Fils in tv, ATP Barcellona 2026: orario, programma, streaming Notizie correlate Musetti-Moutet, ATP Barcellona 2026: orario, tv, programma, streamingLorenzo Musetti affronterà Corentin Moutet agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Barcellona: dopo un esordio positivo sulla terra rossa... Musetti-Landaluce oggi in tv, ATP Barcellona 2026: orario, programma, streamingLorenzo Musetti torna in campo nella giornata di martedì 14 aprile per affrontare lo spagnolo Martin Landaluce nel primo turno dell’ATP 500 di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Live Arthur Fils - Lorenzo Musetti - Barcellona Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 17/04/2026; Musetti-Moutet oggi in tv, ATP Barcellona 2026: orario, programma, streaming; ATP Barcellona: Valentin Vacherot dà forfait, Fils diventa testa di serie e incrocia Musetti ai quarti; ? Sonego e Musetti agli ottavi di finale di Barcellona Open 2026 - Live Tennis -. Musetti-Fils in tv, ATP Barcellona 2026: orario, programma, streamingSarà Arthur Fils l'avversario di Lorenzo Musetti nel terzo quarto di finale dell'ATP 500 di Barcellona 2026, in programma nella giornata di venerdì 17 ... oasport.it Musetti-Fils, quarti a Barcellona: in palio l'accesso alla semifinaleLorenzo Musetti si è qualificato ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Barcellona, dove affronterà il francese Arthur Fils. Dopo aver superato lo spagnolo Landaluce e il transalpino Moutet, il ten ... it.blastingnews.com MUSETTI SUPERA L'OSTACOLO MOUTET Solida prova da parte di Lollo, che elimina il francese Moutet in due set e vola ai quarti di finale, dove affronterà il vincitore della sfida tra Fils e Nakashima facebook Musetti conquista i quarti Prestazione solida per il numero 2 azzurro, che attende Fils o Nakashima @BMWItalia x.com