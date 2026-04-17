LIVE Musetti-Fils 3-6 4-6 ATP Barcellona 2026 in DIRETTA | sconfitta netta dell’azzurro passa il francese

Nel torneo ATP di Barcellona, il giocatore italiano ha perso il match contro il suo avversario francese in due set, 3-6 e 4-6. La partita si è conclusa con una sconfitta netta per l’azzurro, che non è riuscito a passare il turno. Contestualmente, si è conclusa anche la cronaca del match tra altri due giocatori, con l’appuntamento successivo che prevede una semifinale nel torneo di Monaco di Baviera.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-KOPRIVA DALLE 11.00 17.30 Termina qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live con l’appuntamento che è a domani con il match di semifinale all’ATP 500 di Monaco di Baviera, con Cobolli che proverà a sorprendere Zverev alle 13.30. Grazie mille per averci seguito, buon proseguimento di serata a tutti. 17.28 Fils gioca un grandissimo match, l’opposto di quello disputato da Musetti che a differenza del francese decide, o almeno di ritrova, a giocare sempre in difesa, con i colpi del suo avversario che sono stati nettamente più pesanti dei suoi. 3-6, 4-6 GAME, SET AND MATCH! La risposta di Musetti non trova il campo, vince Fils meritatamente.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Fils 3-6 4-6, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: sconfitta netta dell’azzurro, passa il francese Notizie correlate LIVE Musetti-Fils 3-6, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: il francese vince il primo set, azzurro costretto alla rimontaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-KOPRIVA DALLE 11. LIVE Musetti-Fils 3-6 1-0, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: si riparte con il servizio dell’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-KOPRIVA DALLE 11. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Musetti-Fils vale la semifinale a Barcellona: quando e dove vederla; LIVE Musetti-Fils, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: si alza l’asticella, in palio la semifinale; Musetti batte Moutet e va ai quarti, fuori Sonego; Barcellona, Musetti sfida Fils per la semifinale: cronaca LIVE dalle 16. LIVE Musetti-Fils 3-6 4-3, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: azzurro a caccia del break per pareggiare l’incontroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-KOPRIVA DALLE 11.00 Altra seconda. 40-30 Non resta in campo il dritto di Musetti, la ... oasport.it Diretta Musetti-Fils Atp Barcellona: segui i quarti di finale LIVEBARCELLONA - Sbarazzatosi di Moutet in due set negli ottavi dell' Atp di Barcellona, ora Musetti è pronto per la sfida contro un altro francese, Arthur Fils, nella gara che vale un posto in semifinale ... corrieredellosport.it MUSETTI ELIMINATO AI QUARTI DI FINALE Lorenzo Musetti saluta Barcellona: l'azzurro, che non vince un titolo ATP ormai da Napoli 2022, viene sconfitto in due set da un solido Arthur Fils. Il francese sfiderà uno tra Jodar o Norrie, mentre nella prima semif x.com Termina ai quarti di finale l'avventura di Musetti all'ATP di Barcellona. L'azzurro cade in due set (6-3, 6-4) contro il francese Arthur Fils #CorrieredelloSport #Musetti #Tennis - facebook.com facebook