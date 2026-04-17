Venerdì 17 aprile 2026, durante l’ATP 500 di Barcellona, si svolgerà un incontro tra Lorenzo Musetti e Arthur Fils sul campo intitolato a Rafael Nadal. La partita rappresenta il terzo quarto di finale del torneo. Entrambi i tennisti si sfideranno su un campo che rende omaggio al famoso giocatore spagnolo. La sfida è prevista per quella giornata, senza ulteriori dettagli sul risultato o le modalità di svolgimento.

Venerdì 17 aprile 2026, sul campo dedicato a Rafael Nadal durante l’ATP 500 di Barcellona, Lorenzo Musetti affronterà Arthur Fils nel terzo quarto di finale. L’impatto del francese rappresenta la prova più complessa per l’azzurro nel tentativo di raggiungere l’atto conclusivo del torneo catalano. L’andamento dei due sfidanti in terra battuta. Musetti arriva a questo appuntamento con un ritmo agonistico impeccabile. Il carrarino non ha concesso nemmeno un set ai rivali incontrati finora nella competizione, superando prima il wild card locale Martin Landaluce e successivamente il transalpino Corentin Moutet. Questa continuità segue un periodo...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musetti contro Fils: sfida di fuoco sul campo di Nadal a Barcellona

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