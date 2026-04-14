Barcellona sfida francese | Fils punta alla top 10 contro Atmane

Oggi, alle 17:30, si gioca il primo turno dell’ATP 500 di Barcellona. La partita è tra due tennisti francesi, Arthur Fils e Terence Atmane. Entrambi sono alla loro prima sfida nel torneo e cercano di avanzare nel tabellone. La sfida si svolge sulla terra battuta, superficie su cui si disputa anche il torneo.

Il primo turno dell’ATP 500 di Barcellona vedrà oggi, martedì 14 aprile alle ore 17:30, un confronto interamente francese tra Arthur Fils e Terence Atmane. Il ventunenne Fils, inserito nella lista dei primi nove favoriti del torneo, cerca il riscatto sulla terra rossa dopo aver optato per una pausa strategica a Montecarlo, preferendo concentrarsi sulla preparazione specifica per questa superficie dopo l’importante traguardo raggiunto nelle semifinali del Masters 1000 di Miami. La gestione della condizione fisica di Fils contro la sfida di Atmane. Il percorso stagionale del giovane talento guidato da Goran Ivanisevic mostra numeri incoraggianti, con un bilancio di 13 vittorie e 5 sconfitte.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Barcellona, sfida francese: Fils punta alla top 10 contro Atmane Fils punta al recupero fisico: “Voglio tornare in forma e restarci fino alla fine della stagione”Arthur Fils torna in campo a Montpellier dopo un lungo stop causato da una frattura da stress alla schiena, diagnosticata troppo tardi dopo il terzo... Thuram, il centrocampista francese sfida l’Inter nel Derby d’Italia: la Juve punta su di lui per una nuova vittoria.Thuram nel cuore del Derby d’Italia: la Juventus punta sul talento francese per una nuova era L’attesa per il Derby d’Italia, in programma sabato 17...