I lavoratori esterni dei musei di Venezia hanno approvato un nuovo accordo contrattuale durante un’assemblea che si è svolta ieri, 15 aprile. Circa 400 persone coinvolte nei servizi esterni hanno partecipato alla riunione, confermando il loro consenso alla modifica delle condizioni di lavoro. La decisione riguarda le modalità di retribuzione e le normative relative ai loro incarichi, che entreranno in vigore a breve.

I circa 400 addetti ai servizi esterni dei musei veneziani hanno dato il via libera a un nuovo assetto contrattuale durante l’assemblea tenutasi ieri, 15 aprile. Il consenso è stato quasi unanime, con una maggioranza del 99% che ha votato a favore dell’accordo per l’istituzione di un premio annuale di produzione, ponendo fine alle frizioni iniziate lo scorso novembre con la mancata rinascita del contratto integrativo aziendale. Il provvedimento nasce dal dialogo tra le cooperative CoopCulture e Socioculturale, i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTrasporti e la Fondazione Musei Civici di Venezia. La misura prevede l’erogazione di 600...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musei di Venezia: via al nuovo premio per i lavoratori esterni

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