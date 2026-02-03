Musei d’impresa e archivi aziendali via al Premio Librandi | pubblicazione con Rubbettino per la tesi vincitrice

La cerimonia di apertura del Premio Librandi si tiene questa mattina in Calabria. Le aziende partecipanti portano avanti progetti di musei d’impresa e archivi storici, con l’obiettivo di far conoscere la loro storia e tradizione. La vincitrice riceverà una pubblicazione con Rubbettino che racconterà il suo lavoro e la sua tesi. L’iniziativa punta a valorizzare la cultura aziendale come risorsa per i territori e per il patrimonio locale.

Valorizzare la cultura d’impresa come patrimonio storico, identitario e leva di sviluppo dei territori. Con questo obiettivo SudHeritage istituisce il Premio “Nicodemo Librandi”, dedicato alla memoria del fondatore dell’associazione, figura centrale nella promozione del corporate heritage in Italia. Il Premio, a cadenza biennale, è rivolto alle migliori tesi di dottorato dedicate ai musei d’impresa, agli archivi aziendali e alle pratiche di tutela, conservazione e comunicazione della memoria produttiva. Un’iniziativa che mette in dialogo ricerca accademica, progettazione culturale e innovazione, rafforzando il legame tra conoscenza, impresa e sviluppo locale.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Ecco quali sono i più interessanti musei d'impresa della Campania; Intitolato a Nicodemo Librandi il Premio istituito da SudHeritage; MuseoCity 2026: dieci appuntamenti da non perdere; Fondazione MUVE, tra gestione d'impresa e valore sociale.

