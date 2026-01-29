Omicidio Manuela Murgia sui vestiti non c’è Dna dell’ex fidanzato | cosa è emerso dall’incidente probatorio

Oggi si svolge a Cagliari l’udienza di incidente probatorio sull’omicidio di Manuela Murgia, la ragazza trovata morta nel 1995 nel canyon di Tuvixeddu. Durante l’udienza, sono stati analizzati i vestiti della giovane, e i risultati hanno escluso la presenza di Dna dell’ex fidanzato. La procura spera di fare chiarezza e di avvicinarsi alla verità in un caso che ha tenuto in sospeso la città per quasi trenta anni.

Oggi l'attesa udienza di incidente probatorio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Manuela Murgia, la 16enne trovata morta nel 1995 nel canyon di Tuvixeddu, a Cagliari. Esclusa sui vestiti la presenza del Dna di Astero, l'ex fidanzato indagato. L'avvocata Lai a Fanpage.it: "Le tracce trovate sul corpo sono tutte utilizzabili per confronti con altri soggetti". Manuela Murgia, sui vestiti nessuna traccia dell'ex fidanzato Manuela Murgia, giovane di Cagliari scomparsa nel 1995, è stata trovata senza tracce del suo ex fidanzato. Morta 30 anni fa a Cagliari, perizia Ris scagiona l'ex fidanzato e unico indagato. Morte di Manuela Murgia: il Dna non è di Astero? L'ex generale del Ris Garofano: «Lui totalmente estraneo» Cagliari In tribunale a Cagliari l'incidente probatorio sul giallo della morte di Manuela Murgia fa in sostanza cadere le accuse contro l'unico indagato per omicidio volontario Enrico Astero. Non è dell'ex fidanzato il Dna recuperato sul capello e sugli slip di Manuela Murgia, la ragazza di 16 anni trovata morta a Cagliari, nel canyon della necropoli di Tuvixeddu, il 5 febbraio 1995 e il c ...

