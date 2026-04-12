Muri d' autore a Le Fornelle | spunta un condizionatore e deturpa l' opera la denuncia della Fondazione Alfonso Gatto

Nel centro storico di Salerno, su un edificio destinato a ospitare un murale artistico, è stato installato un condizionatore che ha modificato l'aspetto della parete. La Fondazione Alfonso Gatto ha denunciato il fatto, sottolineando come questa installazione abbia alterato l’aspetto originale dell’opera. La questione ha suscitato reazioni tra i residenti e gli appassionati di arte pubblica, che chiedono interventi per ripristinare la situazione.

Scempio nel centro storico di Salerno, dove, su di un palazzo interessato ad un murales artistico, è spuntato un condizionatore, deturpando l'opera. A denunciare il fatto, Filippo Trotta, presidente della Fondazione Alfonso Gatto ed ideatore dei Muri d'Artista a Le Fornelle. L'amministrazione.🔗 Leggi su Salernotoday.it Choc a Turbigo, legano un gatto a un condizionatore: caccia ai teppisti di Villa GrayTurbigo (Milano) - Tensione e indignazione a Turbigo dopo una serie di atti vandalici segnalati nelle ultime settimane all’interno del parco di Villa... Frana in via Fra’ Generoso: detriti sul Viadotto Alfonso Gatto e traffico paralizzatoMattinata complicata per gli automobilisti in città: uno smottamento in via Fra’ Generoso ha causato pesanti ripercussioni sulla circolazione lungo...