Multe agli automobilisti | Parma seconda in regione con quasi 15 milioni incassati nel 2025

Nel 2025, la città ha registrato un incasso di circa 14,7 milioni di euro provenienti da multe e sanzioni per violazioni del Codice della Strada. Questo importo colloca Parma al secondo posto in regione per entrate derivanti dai controlli sugli automobilisti. L’analisi, condotta dall’ente di riferimento, ha preso in considerazione i dati relativi alle sanzioni applicate nell’anno.

Parma, nel 2025, ha incassato 14,7 milioni di euro in multe e sanzioni a carico degli automobilisti per violazioni delle norme del Codice della Strada; il dato emerge dall’analisi realizzata da Facile.it sui dati del Siope.Guardando alla graduatoria regionale dei comuni capoluogo di provincia, al.🔗 Leggi su Parmatoday.it Multe: ad Arezzo incassati 4,8 milioni nel 2025Arezzo, 10 aprile 2026 – Con 73,3 milioni di euro è Firenze il comune della Toscana che nel 2025 ha registrato i maggiori proventi da multe e... Multe: a Livorno incassati 8,7 milioni nel 2025. E all'Elba un comune di 2mila abitanti arriva oltre i 270mila euroNel 2025 Livorno si conferma tra i comuni toscani con i maggiori incassi derivanti da multe e sanzioni per violazioni del codice della strada con... Stipendi trasparenti: multe e stop agli appalti per chi discrimina Nuove sanzioni sulla trasparenza retributiva: chi nasconde i dati sugli stipendi rischia multe... - facebook.com facebook Nel 2025, il Comune di Milano ha incassato 178,6 milioni di euro dalle multe stradali, mantenendo il primato in Italia per introiti derivanti dalle sanzioni agli automobilisti #Milano #Multe x.com