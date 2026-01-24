Multe stradali nel 2025 in Toscana incassi per 208 milioni Firenze terza tra le grandi città

Nel 2025, le multe stradali in Toscana hanno generato entrate per 208 milioni di euro, consolidando la posizione della regione come seconda in Italia per incassi da sanzioni del codice della strada. Firenze si conferma tra le città più colpite, occupando la terza posizione tra le grandi città. Questi dati riflettono l’andamento dell’applicazione delle normative sulla sicurezza stradale e l'importanza della gestione del traffico nelle aree urbane della regione.

Firenze, 24 gennaio 2026 – In Toscana nel 2025 le multe stradali hanno garantito agli enti locali 208 milioni di euro, confermando la regione al secondo posto in Italia per incassi da sanzioni del codice della strada. A rivelarlo è il Codacons, che ha elaborato i dati ufficiali aggiornati al 20 gennaio 2026 e relativi ai “Proventi da multe e sanzioni” dichiarati dai comuni. Il dato toscano si inserisce in un quadro nazionale che registra complessivamente 1,9 miliardi di euro di incassi nel 2025, con una flessione del -4,4 per cento rispetto all’anno precedente. Ma il peso delle sanzioni resta consistente: negli ultimi cinque anni gli italiani hanno versato oltre 8,5 miliardi di euro, pari a 142 euro pro capite, neonati inclusi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

